زلزال بقوة 6.2 يضرب اليونان ويشعر به سكان العاصمة المصرية القاهرة

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسّطي، اليوم الخميس، أن زلزالاً بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة كريت الواقعة جنوب اليونان، في هزة أرضية شعر بها السكان في عدة مناطق دون أن ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية.

وذكر المركز أن مركز الزلزال كان على بعد 79 كيلومترًا شمال شرق مدينة هيراكليون، وهي كبرى مدن جزيرة كريت، وعلى عمق متوسط من سطح الأرض، ما جعله محسوسًا بشكل واضح لدى السكان المحليين.

والأسبوع الماضي، ضرب زلزال قوي بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر جزيرة كريت اليونانية، وتزامنًا معه أفاد سكان في مصر وتركيا بشعورهم بارتجاج أرضي دون تسجيل أي أضرار.

وبعد ذلك، أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، بيانًا قال فيه إن الزلزال الذي شعر به السكان كان بقوة 6.4 درجة، ووقع على بعد 431 كيلومترا شمال مدينة رشيد، بعمق 76 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وتُعد منطقة شرق البحر المتوسط من المناطق النشطة زلزاليا، وتشهد بين الحين والآخر هزات متوسطة إلى قوية، تتفاوت آثارها بين الشعور بها فقط وبين التسبب في أضرار متباينة.

المصدر: سبوتنك