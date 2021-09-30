الحشد الشعبي يحبط محاولة إرهابية لاستهداف أبراج الكهرباء في صلاح الدين

اعلنت هيئة الحشد الشعبي عن احباط محاولة إرهابية لاستهداف أبراج الكهرباء في صلاح الدين. واوضح الحشد الشعبي في بيان أن “قوة من اللواء التاسع بالحشد الشعبي، أحبطت محاولة لفلول داعش الإرهابي لاستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البوعجيل بمحافظة صلاح الدين”.

وأضاف البيان أن “3 دراجات نارية حاولت التعرض لابراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البوعجيل قبل ان يتم رصدها بواسطة الكاميرات الحرارية التابعة للواء والتصدي لهم، ما اجبرهم على الفرار”. ويشار الى أن قوات الحشد الشعبي تصدت لمحاولات إرهابية لاستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في مختلف قواطع العمليات.

المصدر: موقع الحشد الشعبي