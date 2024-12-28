العراق يحيي الذكرى الـ 5 لشهداء الغدر الأمريكي في منطقة القائم عام 2019

أحيا العراقيون الذكرى الخامسة لشهداء الغدر الأمريكي في منطقة القائم عام 2019، حيث نظمت في بغداد مسيرة تشييع رمزية. وتتضمنت المسيرة حمل النعوش الرمزية على المركبات بمشاركة شعبية من مديرية الاعلام العامة الى موقع نصب الشهيد ثم الى ساحة التحرير في العاصمة بغداد.

وكان الطيران الأمريكي قد استهدف في 29 من كانون الأول 2019، قوات الحشد الشعبي المرابطة على الحدود العراقية – السورية غرب الانبار ما أسفر عن سقوط نحو مئة مقاتل بين شهيد وجريح.

وكل عام يستذكر العراقيون دور الشهداء البطولي في الدفاع عن العراق والمقدسات وتأمين الحدود من تسلل الإرهابيين باتجاه الأراضي العراقية.

5 سنوات على ارتقائهم .. #العراق يحيي ذكرى شهداء القائم الذي طالهم الغدر الأمريكي عام 2019 بتشييع رمزي ببغداد#الشهادة_والسيادة pic.twitter.com/NZgDqnaFa6 — قناة المنار (@TVManar1) December 28, 2024

ويستذكر العراقيون أيضاً في مثل هذه الأيام، الشهيدين الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الذين ارتقيا في غارة شنّتها طائرة أميركية مسيّرة بالقرب من مطار بغداد الدولي، مطلع العام 2020.

وفي السياق، انطلقت السبت فعاليات مخيم قادة النصر الفني والثقافي الثاني على أرض معرض بغداد الدولي بحضور جماهيري كبير ومشاركة واسعة من تشكيلات هيئة الحشد الشعبي. وافتحت هيئة الحشد الشعبي جناحها الخاص ضمن المخيم الذي تضمن مشاركة عدة مديريات تابعة لها.

وتضمن الجناح معرضا وروضة للشهداء من قادة الحشد وشهداء المعاونية تعبيرا عن الوفاء لهم وتجديدا لذكراهم الخالدة في ضمير الأمة الشريفة. كما تضمن عددا من العروض العسكرية والخدمية والآلية التي وضحت جزءا من الخدمات المهمة التي تقدمها الهيئة.

ممثل المرجعية: النصر على الإرهاب تحقق بسواعد قادة النصر

وأمس الجمعة، أشاد ممثل المرجعية الدينية الشيخ سمير العبيدي، بدور وتضحيات قادة النصر والحشد الشعبي في تحقيق الانتصار على عصابات “داعش” الإرهابية، مؤكدا أن النصر تحقق بسواعد قادة النصر.

وقال الشيخ العبيدي خلال كلمة القاها في المحفل التأبيني الخاص بذكرى استشهاد قادة النصر وفك الحصار عن الضلوعية بمحافظة ديالى، “نقف مع قاطع ديالى للحشد المقدس استذكارا للشهداء الذين نهضوا دفاعا عن دينهم ووطنهم ومقدساتهم”، مشيرا الى أن “الحشد الشعبي كانوا كلمة ثورية عارمة ومثلوا معاني الرجولة الحقيقية”.

وأضاف أن “المرجع الأعلى السيد علي السيستاني أنقذ العراق والعراقيين بفتوى الدفاع الكفائي”، لافتا الى أن “النصر تحقق بسواعد قادة النصر الذين ذادوا من أجل العدل والحق”. وختم الشيه العبيدي كلمته بالقول: “المجد والخلود لصناع النصر وملاحم الجهاد وكل الشهداء الذين سالت دمائهم على هذه الأرض”.

المصدر: موقع المنار