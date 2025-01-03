العراقيون يحيون ذكرى شهادة قادة النصر وتأكيدات بأن الحشد بأوج الاستعداد للمنازلات

احيا العراقيون الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد قادة النصر في موقع الجريمة قرب مطار بغداد الدولي، بحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض وعدد من المسؤولين.

واكد رئيس هيئة الحشد الشعبي ان العراق امانة في اعناقنا والحشد الشعبي مؤسسة رسمية تخضع لاوامر القائد العام للقوات المسلحة وحدود عملها العراق، مؤكداً أن للحشد مسؤوليتين، الأولى إتجاه الدولة والثانية إتجاه الأمة.

وشدد الفياض في كلمته على أنه وباستذكار الشهادة لابد لنا من استذكار سيد شهداء المقاومة السيد حسن نصرالله، مشيراً إلى أن “قادة النصر” مصطح أطلقته المرجعية الدينية على الشهيدين الحاج المهندس والحاج سليماني.

وأكد الفياض أن خسارة قادة النصر ليست بالمعنى المطلق لكنها خسارة الفراق لهم، وقال إن “العراق أمانة في أعناقنا” وإن “الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تلتزم بالحدود التي رسمها القانون”.

وأضاف أن الحشد بأوج الاستعداد للمنازلات ولا تهمه التخرصات، مؤكداً على أن هناك تفاعل بين الحشد وحكومة محمد شياع السوداني وما توفره له من مظاهر العزة والقوة.

وتوافدت الجموع الجماهيرية لموقع الجريمة قرب المطار لإحياء ذكرى إستشهاد القائدين الحاج أبي مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني ورفيقهما، مستذكرين مواقفهما الرائدة في مجابهة الإرهاب والجماعات التكفيرية. وندد الحاضرون بجريمة الإستكبار العالمي التي إنتهكت السيادة والقوانين الدولية، مطالبين بمحاكمة كل من شارك في هذه الجريمة.

وانتشرت المواكب الحسينية على طول طريق المطار لتقديم الخدمة للمعزين، كما تخلل الحفل فعاليات كثيرة كالرسم وغيرها من الفعاليات، التي تجسد هذه الجريمة، لتبقى في ذاكرة الأجيال.

هذا، ويستذكر العراقيون هذه الجريمة النكراء التي إرتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية بحق قادة النصر، ويطالبون بمحاكمة كل المتورطين في هذه الجريمة.

وفي المناسبة، وجه مجاهدو الحشد الشعبي رسالة إلى الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في ذكرى شهادتهما. وجدد الحشد الشعبي البيعة لهما، معلناً أن المجاهدين أوفياء لنهجمهما، مهما اشتدت الخطوب وعظمت التحديات.

المصدر: موقع المنار