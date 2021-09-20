سانا: إصابة ثلاثة أطفال بجروح بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في بلدة الشريعة بريف حماة الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2021 - 10:28

سانا: إصابة ثلاثة أطفال بجروح بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في بلدة الشريعة بريف حماة الشمالي

منذ 52 mins 20 September، 2021
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