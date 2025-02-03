مقتل 14 امرأة جراء انفجار سيارة مفخخة شرقي حلب

قتل 14 شخصاً وأصيب آخرين، معظمهم نساء، صباح اليوم الاثنين إثر انفجار سيارة مفخخة بجانب سيارة تقل عمالاً مزارعين على أطراف مدينة منبج، شرق حلب شماليّ سورية، وهو الحدث الثاني من نوعه خلال أيام. وقال الدفاع المدني السوري في بيان إن “مجزرة مروعة راح ضحيتها 14 امرأة ورجل واحد، وأصيبت 15 امرأة بجروح بعضها بليغة ما يرشح عدد الوفيات للارتفاع”، مبيناً أن جميع القتلى والجرحى من عمال الزراعة.

مجزرة كبيرة بانفجار سيارة في #منبج شهداء وجرحى مدنيون بينهم نساء، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج شرقي #حلب حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/Iwyb3mdRQP — تمام أبو الخير (@RevTamam) February 3, 2025

وأضاف أن عدد الضحايا هو “حصيلة أولية لانفجار السيارة المفخخة”. يُذكر أنه السبت، لقي 3 مدنيين حتفهم في حين أصيب 6 آخرون بجروح مختلفة جراء انفجار سيارة مفخخة في شارع الرابطة وسط مدينة منبج، حسب الدفاع المدني.

المصدر: مواقع إخبارية