الهرمل على موعد انتخابي: تنافس في المدينة وتزكية في عدد من بلدات القضاء

تتّجه الأنظار إلى قضاء الهرمل يوم الأحد، حيث يتوجّه نحو 45 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجالس بلدية واختيارية جديدة.

في مدينة الهرمل، يستعد 24,555 ناخبًا لاختيار مجلس بلدي جديد مكوّن من 21 عضوًا، يتنافس على مقاعده 45 مرشحًا، توزّعوا بين:

لائحة “التنمية والوفاء”: مكتملة ومدعومة من حزب الله وحركة أمل، إضافة إلى عدد من الأحزاب الوطنية والعائلات.

لائحة “الهرمل للجميع”.

عدد من المرشحين المنفردين.

وفي بلدات وقرى القضاء، نجحت اللجان الانتخابية لحزب الله وحركة أمل في رعاية توافقات عشائرية وعائلية، أسفرت عن فوز عدد من البلديات بالتزكية، أبرزها:

مزرعة سجد

فيسان

جوار الحشيش

الكواخ

وفي المقابل، تتواصل المساعي لتجنّب التنافس في بلدات القصر والشربين، حيث لا تزال المنافسة قائمة بين لائحتين وعدد محدود من المرشحين المستقلين.

أما في بلدة الشواغير الفوقا والتحتا، فتتّجه الأمور نحو منافسة بين لائحتين مكتملتين، وسط استعدادات لوجستية وشعبية متسارعة.

الجدير بالذكر أن اللجان الانتخابية لحزب الله وحركة أمل شكّلت لائحتين فقط في مدينة الهرمل وبلدة القصر، من أصل ثماني لوائح.

المصدر: قناة المنار