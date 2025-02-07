سوريا | “هيئة تحرير الشام” وعائلات لبنانية في ريف القصير يتبادلون أسرى بعد اشتباكات بين الطرفين

تبادلت عائلات لبنانية في قرى حدودية مع سوريا و”هيئة تحرير الشام” المعتقلين من الجانبين، بعد وقف الاشتباكات بين الطرفين.

وسلمت “هيئة تحرير الشام” معتقلين إثنين وتسلمت جريحين وجثة أحد مقاتليها، وأفرجت عن 16 امرأة وطفلاً في بلدة العقربية.

وبدأت المرحلة الأولى من عملية التبادل عند الحدود، عبر الصليب الأحمر اللبناني، وبمواكبة من الجيش اللبناني، حيث تم إطلاق سراح النساء والأطفال في بلدة العقربية.

وتم التوصّل إلى اتفاق على تبادل 3 معتقلين محتجزين لدى العشائر اللبنانية، في مقابل الأسرى لدى “هيئة تحرير الشام”، في معبر جوسيه الحدودي بين لبنان وسوريا.

وفي وقت سابق يوم الخميس، وقعت اشتباكات بين “هيئة تحرير الشام” وأهالي قرى في ريف القصير، عند الحدود اللبنانية السورية، حيث تصدى أنّ الأهالي لعناصر “الهيئة”، وأسروا 2 من مسلحيها.

وقبل أيام، أفادت مصادر أهلية في محافظة حماة، وسط سوريا، بأنّ مجموعة مسلّحة ملثّمة دخلت قرية أرزة في ريف حماة، واقتادت عدداً من الأهالي، وقامت بتصفية 15 شخصاً منهم قرب نهر العاصي.

ووفقاً للمصادر، فإنّ المسلحين طرقوا أبواب منازل في القرية، واقتادوا عدداً من الأهالي إلى جهة مجهولة، وأطلقوا الرصاص على المواطنين من أسلحة فردية مزوّدة بكواتم صوت، قبل أن يلوذوا بالفرار.

المصدر: وكالة يونيوز