اليوم الـ 43 على تجدد العدوان | تصعيد صهيوني على غزة واستمرار الإبادة

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، منذ أن استأنفتها قبل 43 يومًا، عقب تنصل رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار، مستندًا إلى دعم سياسي وعسكري أمريكي، وسط صمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي.

وأفادت مصادر صحافية، أن قوات الاحتلال شنت عشرات الغارات ونفذت عمليات نسف للمنازل، في وقت تصاعدت آثار منع إدخال المواد الغذائية الأساسية، منذ بداية آذار/ مارس الماضي؛ وهو ما يرسم مشهدًا قاسيًا للمجاعة التي يواجهها سكان القطاع.

وارتقى 5 شهداء على الأقل، بينهم 3 أطفال، وسجلت أكثر من 40 إصابة، ليل الإثنين، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة الإقليمي جنوب مواصي مدينة خانيونس.

وذكرت مصادر محلية أن سيارات الإسعاف هرعت للمكان، وتم نقل الشهداء والإصابات إلى المستشفى البريطاني والصليب الأحمر.

توثيق الجنود.. جيش الاحتلال يواصل هدم ونسف المنازل شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة pic.twitter.com/jpBvTFaX2n — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 29, 2025

وعرف من بين الشهداء؛ الطفلة مسك شلوف، عزيزة شلوف، الطفل نبيل زعرب، الطفلة صبا القاضي.

الشهيد الطفل نبيل عاطف زغرب، والذي ارتقى جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في جنوب غرب خانيونس

ونسف الجيش الصهيوني مباني سكنية، بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية لمدينة غزة، كما أطلقت البوارج الحريبة النار في عرض بحر مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مسجد “عباد الرحمن” في شارع السكة شرق حي الزيتون بغزة.

عائلات بأكملها تُقتل في غزة.. إبادة العوائل، إبادة للأجيال! وفق المكتب الإعلامي الحكومي فإنّ الاحتـ.ـلال قتلَ أكثر من 7000 عائلة بالكامل. pic.twitter.com/w7boKBE6EM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 28, 2025

وفي خان يونس ارتقى شهيدان إثر قصف الاحتلال على منطقة قيزان النجار ، وهما؛ حمزة محمد سليمان زقماط (22 عامًا)، محمد نبيل سليمان صقر (26 عامًا).

وألقت قوات الاحتلال قنابل إنارة فوق منطقة مواصي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت وصول 71 شهيدا، و153 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

وذكرت الوزارة في بيانها، الاثنين، أن بين الشهداء 14 انتشلوا والبقية شهداء جدد في غارات الاحتلال.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,222 شهيدا، و5,751 إصابة.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52,314 شهيدا و117,792 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقالت في بيانها إنه” ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

المصدر: مواقع