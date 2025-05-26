“الفاو”: 95 % من الأراضي في قطاع غزة لم تعد صالحة للزراعة

كشف تقرير للأمم المتحدة أن “الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة في قطاع غزة أقل من 5% من الأراضي الزراعية التي كانت تزرع قبل الحرب في عام 2023”.

ولفت التقرير في بيان له الاثنين أن “ضررا كبيراً لحق بالأراضي الزراعية في القطاع بسبب القصف المستمر وهو يزيد من تدهور القدرة على إنتاج الغذاء وخطر المجاعة في المنطقة”.

وقالت نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” بيث بيكدول التي أعدت التقرير بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية إن “هذا المستوى من الدمار لا يقتصر على فقدان البنية التحتية، بل يمثل انهيارا لنظام الأغذية الزراعية في غزة وشرايين الحياة”.

وأضافت بيكدول “بلغت نسبة الخسائر في الحقول التي كانت تستخدم لزراعة المحاصيل وبساتين أشجار الزيتون إلى 95%، حيث تضررت جزئياً أو دمرت بشكل كلي، بسبب حرب الإبادة على غزة بعد في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023″، وأكدت أن “أكثر من ثلثي الآبار الزراعية لم تعد تعمل ما أدى إلى شح في مياه الري”.

واعتبرت بيكدول أن “وقف إطلاق النار في غزة يوفر فرصة حاسمة لمعالجة أزمة الغذاء الكارثية من خلال تسليم المساعدات الطارئة وبدء جهود التعافي المبكر”، وأشارت إلى أن “أكثر من 2 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة بشكل عاجل؛ بسبب انهيار الإنتاج الزراعي”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام