الجلوس لفترة طويلة مضر جداً للدماغ حتى مع ممارسة الرياضة

كشفت دراسة علمية أن الجلوس لفترات طويلة يؤدي إلى انكماش حجم المخ ، حتى في حالة القيام بالتدريبات الرياضية للفترة الزمنية التي ينصح بها المتخصصون.

وأظهرت الدراسة الجديدة، التي نشرتها الدورية العلمية (Alzheimer’s & Dementia)، أن الأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة أكثر عرضة لتراجع الوظائف المعرفية وتدهور المخ، حتى لو كانوا يمارسون الرياضة البدنية لفترات تصل إلى 150 دقيقة أسبوعيًا.

شملت الدراسة أكثر من 400 شخص بالغ تبلغ أعمارهم خمسين عامًا أو أكثر. طُلب منهم ارتداء أجهزة لقياس الأنشطة البدنية التي يمارسونها على مدار أسبوع، كما خضعوا لسلسلة من الاختبارات العصبية والنفسية، إضافة إلى تصوير الدماغ على مدار سبع سنوات.

واتضح أن الأشخاص الذين يعيشون حياة تتسم بقلة الحركة، يتعرضون لانكماش في حجم المخ وتدهور في الذاكرة ووظائف استرجاع المعلومات.

وقد تم رصد هذا التدهور لدى الأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة، رغم أن 87 في المائة منهم كانوا يحرصون على ممارسة التمارين البدنية وفق المعايير التي حددها المتخصصون.

ونقل الموقع الإلكتروني “هيلث داي”، المتخصص في الأبحاث الطبية، عن رئيس فريق الدراسة من جامعة فاندربيلت الأمريكية قوله: “هذا البحث يؤكد أن تقليل زمن الجلوس قد يكون استراتيجية واعدة لمنع تدهور الوظائف العصبية، وما يترتب على ذلك من تراجع في الوظائف المعرفية للمخ.”

المصدر: dw.com