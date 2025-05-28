شهداء وجرحى في قصف الاحتلال على مدينة غزة ووسط القطاع

يواصل الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، قصفه على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية ارتقاء 7 شهداء وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في دير البلح وسط قطاع غزة، حيث أصيب 4 أشخاص في قصف خيمة تؤوي نازحين بجوار ملعب العنان.

وارتقى 8 شهداء من جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة الصفطاوي في مدينة غزة، حيث اندلعت النار في المكان.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف مباني سكنية شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، ارتقى 3 شهداء وأصيب 46شخصاً بنيران الجيش الإسرائيلي قرب نقطة مساعدات الشركة الأميركية في رفح جنوبي قطاع غزة.

ووفق آخر المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية إلى 54.056 شهيداً و123.129 إصابة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

المصدر: مواقع اخبارية