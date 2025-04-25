الجيش اللبناني: توقيف اثنين لتورطهما بإشكال في برجا أدى لمقتل شخص

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها يوم الجمعة توقيف اثنين على خلفية إشكال ادى الى مقتل احد الاشخاص في برجا باقليم الخروب الخميس.

وقال البيان إنه “بتاريخ 24/4/2025، وعلى أثر إشكال تخلله إطلاق نار أدى إلى مقتل أحد المواطنين في بلدة برجا – الشوف، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل المتورطين في الإشكال وأوقفت المواطنَين (م.م.) و(خ.ا.) وضبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية”.

واضاف البيان “بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام