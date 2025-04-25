الجيش اللبناني: توقيف اثنين لتورطهما بإشكال في برجا أدى لمقتل شخص – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2025 - 08:56

الجيش اللبناني: توقيف اثنين لتورطهما بإشكال في برجا أدى لمقتل شخص

منذ 17 mins 25 April، 2025
الجيش اللبناني
لبنان

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها يوم الجمعة توقيف اثنين على خلفية إشكال ادى الى مقتل احد الاشخاص في برجا باقليم الخروب الخميس.

وقال البيان إنه “بتاريخ 24/4/2025، وعلى أثر إشكال تخلله إطلاق نار أدى إلى مقتل أحد المواطنين في بلدة برجا – الشوف، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل المتورطين في الإشكال وأوقفت المواطنَين (م.م.) و(خ.ا.) وضبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية”.

واضاف البيان “بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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