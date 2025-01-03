سوريا: الاحتلال الاسرائيلي يستهدف معامل الدفاع في ريف حلب الشرقي

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على معامل الدفاع في ريف حلب الشرقي في سوريا، فجر اليوم الجمعة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية، حيث انّ قوات الاحتلال باتت على مشارف سد المنطرة، في ريف القنيطرة، وهو أكبر السدود المائية في الجنوب السوري.

وبهذه الخطوة، تكون “إسرائيل” سيطرت على أهم 6 مسطّحات مائية موجودة في جنوبي سوريا، عدا عن احتلالها مواقع مشرفة على العاصمة دمشق.

من جهته، أفاد التلفزيون السوري، أمس، بانفجارات قوية هزّت ريف دمشق الغربي، وسط أنباء عن قصف إسرائيلي استهدف موقع “تل الشحم” العسكري، المُشرف على القنيطرة ودمشق وريفها.

ويُعَدّ هذا الموقع، من أهم المراكز العسكرية التابعة للجيش السوري في ريف دمشق الجنوبي، وفيه مراكز اتصالات عسكرية ورادارات، بالإضافة إلى أنّه موقع مهم للصواريخ والأسلحة المضادة للدروع.

المصدر: مواقع اخبارية