الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع العقوبات عن سوريا

أعطت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في محاولة لدعم تعافي دمشق، حسب ما أفاد دبلوماسيون.

وأشارت «فرانس برس» إلى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا الى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسمياً في وقت لاحق اليوم.

وصرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن «وزراء خارجية الاتحاد يعتزمون التوصل إلى اتفاق حول رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا»، وذلك قبل بدء اجتماع مشترك مع وزراء الدفاع في بروكسل.

وقالت كالاس للصحفيين: «آمل أن نتفق اليوم على رفع العقوبات الاقتصادية»، مشيرة إلى أن «العمل على تخفيف هذه الإجراءات بدأ منذ بداية العام الجاري».

وأضافت: «نريد أن تدور عجلة الحياة في سوريا، ونريد منح الشعب السوري فرصة لإعادة بناء بلادهم».

وبدأ الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر شباط الماضي بخطوات عملية لرفع بعض القيود الاقتصادية على سوريا، من بينها إزالة عدد من الحواجز في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى السماح باستيراد السلع الكمالية من دول الاتحاد إلى سوريا.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد رفعت عقوباتها عن سوريا خلال زيارة قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية قبل أيام.

كما بدأت اليابان دراسة إمكانية رفع عقوباتها الخاصة، وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، إن بلاده تتابع التطورات عن كثب، وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

المصدر: مواقع