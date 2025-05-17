إصابة ضابط صهيوني وجرح عنصر أمن في عملية طعن بالقدس

أصيب ضابط صهيوني وعنصر أمن جراء هجوم من خلال عملية طعن في محطة للحافلات المركزية “ليڤ هميفراتس” بالقدس المحتلة.

وأفادت القناة 12 العبرية عن الإسعاف “الإسرائيلي” أن من بين الجرحى ضابط إسرائيلي حالة إصابته متوسطة، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية استشهاد منفذ عملية الطعن.

وأضافت القناة العبرية أن عملية الطعن حصلت في البلدة القديمة بالقدس، في وقت يتم إجراء عمليات بحث وتمشيط للتأكد من عدم وجود شخص آخر شارك في تنفيذ العملية، بحسب شرطة العدو.

من جهتها أكدت “القناة 14” العبرية، إصابة عنصر أمن بجروح متوسطة في عملية الطعن.

وقال جهاز الإسعاف “نجمة داوود الحمراء” إنه “عولج ميدانيا ونقل” إلى المستشفى الشرطي المصاب البالغ 25 عاما.

وجاء في بيان للشرطة “قبل قليل، تعرّض عنصر في الشرطة للطعن في البلدة القديمة في القدس. المشتبه به أصيب بالرصاص وتم تحييده في الموقع”، وأشار البيان إلى إصابة شرطي.

وأعلنت “إذاعة الجيش الإسرائيلي” أن الشرطة أطلقت النار على فلسطيني في القدس عقب الاشتباه بمحاولة تنفيذه عملية طعن.

“حماس” تبارك العملية

بدورها، باركت حركة “حماس” عملية الطعن، ورأت، في بيان، أنها تأتي “مشروع على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا في غزة والضفة الغربية، والانتهاكات المستمرة للمقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك”، مؤكدة أن “هذا الفعل المقاوم يجسّد إرادة شعبنا الحيّة في مقارعة الاحتلال والتصدي لعدوانه ووحشيته، ويؤكد أن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام الجرائم الصهيونية، بل سيواصل نضاله المشروع حتى تحرير أرضه ومقدساته”.

ودعت الحركة “جماهير شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى تصعيد المقاومة بكافة أشكالها، والرد على جرائم الاحتلال بعمليات موجعة تُربك حساباته وتُفشل مخططاته، كما نُهيب بأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى الوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني، ودعم صموده ومقاومته في وجه الاحتلال الغاشم”.

المصدر: مواقع