وزير الداخلية الإيراني : عدد المشاركين في الإنتخابات بلغ 28 مليونا و933 الفا بنسبة 48.8% – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2021 - 18:10

وزير الداخلية الإيراني : عدد المشاركين في الإنتخابات بلغ 28 مليونا و933 الفا بنسبة 48.8%

منذ 2 ساعة 19 June، 2021
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