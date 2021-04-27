القوات العراقية تعلن القبض على 13 من عناصر داعش في مناطق متفرقة بمحافظة نينوى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2021 - 11:30

القوات العراقية تعلن القبض على 13 من عناصر داعش في مناطق متفرقة بمحافظة نينوى

منذ 20 mins 27 April، 2021
أخبار موقع المنار

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