موسكو: نأمل ألا تنفذ واشنطن نواياها “المجنونة” لفرض عقوبات ضد رجال أعمال روس

أمل الكرملين الجمعة “ألا تنفذ واشنطن نياتها المجنونة لفرض عقوبات ضد رجال أعمال روس، وأن لا تتجاوز هذه النوايا الحديث الإعلامي”.

وقال الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن “الدولة والشركات تعمل على سيناريو للحماية من العقوبات الأمريكية في حال تم فرضها ضد رجال الأعمال الروس”.

قال بيسكوف “أولا، لم يفرض أحد حتى الآن عقوبات على رجال الأعمال الروس”، وتابع “بالطبع ما زلنا نأمل، أن تبقى هذه النوايا المجنونة فقط على صفحات وسائل الإعلام”، واضاف “لذلك، الاستدلال الافتراضي غير مناسب هنا، دعونا ننتظر ونرى كيف ستتطور الأحداث”.

المصدر: روسيا اليوم