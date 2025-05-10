كيف تجري الاستعدادات للجولة الثانية من الانتخاباتِ البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار؟

تنطلقُ يوم غدٍ الأحد، الجولة الثانية من الانتخاباتِ البلديةِ والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار. وأعلنت وزارة الداخلية أنَ عددَ المرشحينَ في محافظة عكار بلغ أكثر من 3500 مرشح، فيما فازت اربعٌ واربعون بلديةً وثمانٍ واربعون لائحة مخاتير بالتزكية. وفي قضاء طرابلس، يتنافس 359 مرشحاً بلدياً و210 مرشحين اختياريين. وعن الأجواء في الشمال استعداداً للانتخابات، ومزاج الناخب في طرابلس والشمال عموماً، معنا مراسل المنار فادي منصور.

واستعدادًا للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار غدًا، أشرف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من غرفة العمليات المركزية في مبنى الوزارة على عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة، والتي انطلقت فجر اليوم بمواكبة من قوى الأمن الداخلي.

المصدر: قناة المنار