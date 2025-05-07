شي جين بينغ: الصين وروسيا ستتصديان لمحاولات فرض الهيمنة

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن “الصين وروسيا ستدافعان معا عن نتائج النصر في الحرب العالمية الثانية والقانون الدولي وستتصديان لمحاولات فرض الهيمنة”.

وقال شي جين بينغ “بصفتهما الدولتين الكبريين والعضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي، ستعمل الصين وروسيا معا من أجل الدفاع عن نتائج النصر في الحرب العالمية الثانية وحماية المنظومة الدولية المبنية على أساس الأمم المتحدة والقانون الدولي وستتصديان لمحاولات فرض الهيمنة بحزم”.

وأكد الرئيس الصيني أن “بكين وموسكو ستعملان على تفعيل بناء منظومة عادلة وعقلانية أكثر للإدارة العالمية”، وأشار إلى أن “العلاقات المتينة بين الصين وروسيا لم تجلب فائدة كبيرة لشعبي البلدين فحسب، بل وساهمت في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي والمساعدة في بناء عالم متعدد الأقطاب”.

وشدد الرئيس الصيني على أن “العلاقات بين بكين وموسكو مبنية على مبادئ حسن الجوار والصداقة والتعامل الاستراتيجي الشامل والتعاون المتبادل المنفعة.

وأفادت وكالة “شينخوا” الصينية بأن شي جي بينغ يعول على إجراء مناقشة جوهرية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ستتناول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن شي جين بينغ وصل بزيارة إلى موسكو الأربعاء، وسيحضر المراسم المتعلقة بإحياء الذكرى الـ 80 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، ومن المقرر أن تستمر زيارته حتى 10 مايو/ايار الجاري.

المصدر: روسيا اليوم