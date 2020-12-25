محافظ سلفيت: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة (الركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2020 - 14:54

محافظ سلفيت: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة (الركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 7 mins 25 December، 2020
أخبار موقع المنار

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