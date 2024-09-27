عدوان صهيوني بسلسلة غارات جوية على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت

في اعتداءٍ صهيوني جديد على لبنان، شن العدو الإٍسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت عدداً من المباني في منطقة حارة حريك في الضاحيةِ الجنوبية لبيروت.

الطائرات العادية نفذت حزامًا ناريًا في أحد الشوارع المحيطة بالمهنية العاملية، ما أحدث دمارًا كبيرًا وتضررِ العديد من الأبنيةِ المجاورة.

وعلى الإثر تم إغلاق الطرق المحيطةُ مع وصولِ فرقِ الدفاعِ المدني والأطقمِ الإسعافيةِ إلى المكان، والتي باشرت عمليةَ البخث عن ضحايا و إزاحة الركام.

ويتعاون حتى الساعة العديد من فرق الاسعاف لنقل المصابين .

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أعلن في بيان، أن “غارات العدو الإسرائيلي المتتالية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصين وإصابة 76 بجروح، من بين الاصابات 61 إصابة طفيفة و15 استدعت دخول المستشفى.

يشار إلى أن رفع الانقاض مستمر وسط توقعات بارتفاع الحصيلة في الساعات القليلة المقبلة”.

المصدر: قناة المنار