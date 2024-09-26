المقاومة تواصل إسناد غزة والدفاع عن لبنان وشعبه… قصف عنيف يستهدف عكا وخليج حيفا

أفادت وسائل إعلام العدو صباح اليوم الخميس عن قصف عنيف تجاه منطقة عكا وخليج حيفا بعشرات الصواريخ، وذلك بعد دوي صفارات الانذار في الضواحي الجنوبية للمدينة المحتلة. كما أفادت سائل إعلام العدو بسقوط صواريخ في منطقة عميعاد جنوب صفد دون دوي صفارات الإنذار.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إنه بعد القصف العنيف على عكا، أصبح هناك صف طويل من المستوطنات في الجليل الأعلى ومرتفعات الجولان في حالة تأهب لاستمرار هجمات حزب الله على الشمال.

وفي السياق، قالت وسائل إعلام العدو إنه بعد التنبيهات التي تمّ تفعيلها في منطقة الجليل الغربي تمّ رصد نحو 45 صاروخاً اجتازت الأراضي اللبنانية. في وقت دعت فيه ما يُسمى الجبهة الداخلية مستوطني الشمال للبقاء قرب الأماكن المحصنة. هذا وقد قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عقب ثلاثة أيام على تعرض شمال الأراضي المحتلة والعمق الاسرائيلي لنيران غير مسبوقة، إن “سلوك “إسرائيل” اليوم يشبه سلوكها في بداية حرب عام 2006، حيث اعتقدت أنها ستهزم حزب الله من خلال القوة الجوية ومن دون غزو بري، وعندما فشل ذلك، واستمر حزب الله في إطلاق النار على المدن والبلدات في “إسرائيل”، واضطرت “إسرائيل” إلى غزو لبنان، وهو الغزو والحرب التي لم تحقق أياً من أهدافها”.

من جهتها، أعلنت المقاومة الإسلامية اليوم استمرار عملياتها النوعية والبطولية، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه.

وفي هذا الاطار، استهدف مجاهدوها مستعمرة كريات موتسكين ‏بِصليات من الصواريخ.‏ كما قصف مجاهدو المقاومة مُجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بِصليات من الصواريخ.‏

وفي ما يلي مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنتي كريات شمونة وروش بينا شمال فلسطين المحتلة.

المصدر: موقع المنار