عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 23 نيسان/أبريل 2025

العناوين

الأخبار:

– استسلام لبناني أمام صندوق النقد

– الالتزام بالتقشف هدفه تفكيك القطاع العام

– من دودج إلى خوري: وشاة في الجامعة الأميركية

– أمل وحزب الله: الأولوية للتزكية

– بابا فرنسيس.. اللاتيني المحبّوب من السينما!

– سورية لأميركا: حاضرون لبحث “دفتر الشروط”

البناء:

– وزير الخارجية يسوّق سياسة تنسف مساعي الرئيس والحكومة.. ويستدعي أماني

– تأجيل المفاوضات التقنية الأميركية الإيرانية إلى السبت يثير القلق من الخلافات

– واشنطن تقترح التخلّي عن القرم رسميًا وتتفق مع موسكو على تثبيت حدود القتال

اللواء:

– ضمان المناصفة في بيروت على محك إقرار التعديلات على قانون البلديات

– سجال السلاح يهدأ والاحتلال يصعد.. ومفاوضات صعبة في واشنطن مع الصندوق

– البنك الدولي يشيد بمطمر “الكوستا برافا”

– كيف يستخدم العدوّ كواد كابتر لقتل الفلسطينيين؟

– ترامب يتحدث إلى نتنياهو.. والوسيط القطري في البيت الأبيض

– “إسرائيل” تحاول قهر غزّة بالتجويع والقتل.. والصراع مع الشاباك يحتدم

– سلطان عمان في ضيافة بوتين والكرملين يشير إلى محادثات “مكثفة”

– العالم يودع بابا الرحمة فرنسيس السبت.. ومجمع الكرادلة يستعدّ لانتخاب البابا الجديد

الديار:

– الرئيس عون يقطع الطريق على الفتنة: السلاح بالحوار ولا مهل

– اجتماعات مكثفة ومفصلية للوفد اللبناني في واشنطن

– الخميس التشريعي.. محاولة تعطيل الانتخابات البلدية لن تمر

الجمهورية:

– لا موعد قريبًا للحوار في السلاح

– العالم يودع البابا فرنسيس

– دعوا الرئيس يعمل.. لئلّا..

النهار:

– المناصفة المهدّدة لبيروت تصعّد سخونة الاستحقاق

– لبنان في “اجتماعات الربيع”

– الرئيس والحزب: ماذا عن مستقبل العلاقة بينهما؟

– الأمن العام: اقتراح لتسوية أوضاع مفتشين

– ما بعد فرنسيس: هل يكون البابا المقبل آسيويًا؟

الشرق:

– موفد إماراتي في بيروت وعون: أي مسائل خلافية تحلّ بالحوار

– الحزن يلفّ لبنان.. تنكيس العلم وإعلان الحداد الرسمي على البابا فرنسيس لـ 3 أيّام

– رئيس الجمهورية زار الراعي متمنّيًا له الشفاء العاجل

الاسرار

البناء:

خفايا

-توقعت مصادر دبلوماسية نشاطًا جديًا على خط التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة ضمن التزام أميركي بمنع التهديد عن “إسرائيل” وليس خوض حرب بنيامين نتنياهو نحو نصر مطلق. فالحرب بدأت بتهديد لـ”إسرائيل” انضمّت أميركا في مواجهته لحماية “إسرائيل” وهي تعتقد أن التهديد تم رفعه وأن اتفاقًا في غزّة يشبه اتفاق لبنان يوفر ضمانات كافية لتبرير وقف الحرب وأن واشنطن في ظل انقسام “إسرائيلي” داخلي عميق لا تستطيع الانحياز إلى فريق ضدّ آخر، خصوصًا أنّ موضوع الانقسام هو الحرب نفسها، ولكن يبقى العامل الحاسم بالنسبة لواشنطن هو الحاجة لوقف استنزاف مؤلم بلا تحقيق أي إنجاز في حرب البحر الأحمر وهو ما لا يمكن تحقيقه دون وقف الحرب في غزّة.

كواليس

-تتحدّث مراجع سياسيّة عن المطالبة بمبادلة رئيس الجمهورية والقوات اللبنانية بين وزارتي الخارجية والدفاع، فوزير الخارجية يحتلّ موقعًا حساسًا في التعبير عن مقتضيات الحملة الدبلوماسية التي يعتقد رئيس الجمهورية أنّها الطريق لفرض الانسحاب “الإسرائيلي” ووقف الاعتداءات على لبنان ورئيس أركان هذه الحملة يفترض أن يكون وزير الخارجية، بينما الوزير الحالي قائد حملة معاكسة تقول بتبرير الاحتلال والاعتداءات من الجانب “الإسرائيلي” للضغط من أجل نزع سلاح حزب الله وبدلًا من الاتّصال بالدول العربية والغربية للتشجيع على تمويل إعادة الإعمار كما يدعو الرئيس يسعى الوزير للضغط على الدول لربط تمويل إعادة الإعمار بنزع السلاح، وتدعو المراجع لعدم استغراب فشل المسعى الدبلوماسي للرئيس طالما أن بمستطاع “إسرائيل” التحدث عن أن احتلالها وعملياتها تحظى بدعم الحكومة اللبنانية استنادًا لمواقف علنيّة لوزير الخارجيّة.

اللواء:

همس

-يؤكد مسؤول مالي رسمي لبعض الأصدقاء، أنه كان ينوي الاستراحة بعد تحمُّله مسؤوليات الوظيفة في ظروف صعبة، لكن مرجعيات رسمية كبيرة أبلغته نية تعيينه مجددًا في الهيئة ذاتها نائبًا لرئيسها “كنوع من الضمانة”.

غمز

-سجل تراجع عدد لا بأس به من المرشحين للبلديات في العاصمة ومناطق أخرى، بعد إعلان تيار كبير عزوفه عن خوض الانتخابات.

لغز

-استعادت شخصية سياسية خطاب الفيدرالية وقالت: إنها تطرح الفيدرلة بدل الكونفدرالية “لأن الأولى تعنى أن يكون للبنان جيش واحد وهذا ما تريده”.

الجمهورية:

– وزع حزب بارز عشرات الآلاف من المساعدات العينية القادمة من دولة أجنبية، في الشمال وجبل لبنان وعكار، تحضيرًا للانتخابات البلدية.

– شدّد ديبلوماسي عريق على أولوية إصلاح القضاء، وأعطى مثلًا عن قاض تسلّم قضية وجمّد ملفّها أكثر من 7 سنوات ثمّ أعادها بحجة “عدم الصلاحية”.

– تخشى مراجع مطلعة أن يؤدي طرح بعض التعديلات على صلاحيات موقع إداري مهم، عبر مشروع تعديل قانون ينظم مؤسسة أخرى، إلى نسف الاقتراحين معًا.

النهار:

– لم تقدّم شركة “توتال” حتّى الآن تقريرها للحكومة عن سببب توقفها عن أعمال الحفر في البلوك الرقم 9 في البحر قبالة الجنوب من 3 سنوات إلى اليوم بعدما تجاوزت مدة الشهر المسموح لها في خرق فاضح لكل المعايير الدولية في أعمال الحفر والتنقيب.

– تشكو موظفة في سفارة لبنانية في إحدى دول أميركا الجنوبية من سوء تصرفات رئيس البعثة تجاهها والتضييق عليها.

– لقي كلام مثقف وأكاديمي لبناني مسلم ارتياحًا كبيرًا في الداخل والخارج في معرض تعليقه على الدور الإنساني الجامع الذي خلفه البابا فرنسيس واهتمامه بلبنان ودعواته للتقارب بين الاديان.

– على رغم الإعلان عن زيارة وفد قطري إلى لبنان هذا الأسبوع للبحث في ملف الكهرباء إلا أن أي مواعيد لم تسجل على أجندة المعنيين حتّى تاريخه.

المصدر: صحف