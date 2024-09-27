المقاومة الإسلامية تحبط مزاعم العدو… وتواصل ضرب مستعمراته ومواقعه

تثبت المقاومة الإسلامية في لبنان كل يوم، أن كل تصريحات العدو عن “انجازات نوعية” حققها، و”ضربات كبرى وجهها إلى جسم المقاومة العسكري والتنظيمي” هي مجرد أكاذيب وادعاءات. بالرغم من تحقيق العدو “انجازات عملياتية أو تكتيكية” لكن هذه الأخيرة عدم تحقيقها للهدف المعلن وهو إضعاف قدرة المقاومة على الهجوم وبالتالي “إعادة المستوطنين إلى الشمال”. وهذا ما عكسته صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية اليوم بقولها إن “حزب الله لا يزال صاحب اليد العليا استراتيجياً، لأن الصورة الأساسية للشمال المهجور والمواطنين الذين تم إجلاؤهم لم تتغير”.

وفي هذا الاطار، أعلنت المقاومة الإسلامية اليوم الجمعة أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”، قصف مجاهدوها مستعمرة إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1.‏

كذلك، فقد أعلنت المقاومة قصف مجاهديها للمرة الثانية اليوم مدينة طبريا المحتلة بصلية صاروخية، وفي السياق أكدت وسائل إعلام العدو أن 15 صاروخاً ثقيلاً أطلقوا من لبنان باتجاه طبريا خلال الساعات الماضية.

كما قصف ‏مجاهدو المقاومة مستعمرة كريات آتا بصلية من ‏صواريخ فادي 1.‏

هذا وقد نشر الاعلام الحربي للمقاومة بياناً في العمليات التي قامت بها المقاومة ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الخميس 26-09-2024:

1- استهداف مستعمرة كريات موتسكين ‏بِصليات من الصواريخ.

2- استهداف مُجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بِصليات من الصواريخ.

3- استهداف مستعمرة كريات شمونة ‏بِصليات من صواريخ فلق 2.

4- تصدت وحدات الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية يوم الخميس 26-09-2024 لطائرتين ‏حربيتين معاديتين ‏آتيتين من البحر بإتجاه عدلون بأسلحة الدفاع الجوي وأجبرتهما على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية‎.‎

5- استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية ‏في قاعدة دادو بِصليات من الصواريخ.

6- استهداف المقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي وقاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد بِصليات من الصواريخ.‏

7- استهداف مستعمرة أحيهود بِخمسين ‏صاروخاً.‏

8- شن هجوم جوي بِسربٍ من ‏المسيرات الإنقضاضية على قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية)، مُستهدفةً ‏أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة.

9- استهداف مدينة صفد المحتلة بِثمانين صاروخاً.

10- استهداف مستعمرة كريات آتا بِخمسين صاروخاً.

11- استهداف قاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية) بِصلية صاروخية.‏

المصدر: موقع المنار