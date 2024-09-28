بوريل يأسف لعدم القدرة على “وقف” نتنياهو ويجب عدم الاعتماد على أمريكا وحدها

أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، عن أسفه لعدم وجود أي قوة، بما في ذلك الولايات المتحدة، قادرة على “وقف” رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في غزة ولبنان.

وقال لمجموعة صغيرة من الصحافيين أثناء حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة “ما نفعله هو ممارسة كل الضغوط الدبلوماسية لوقف إطلاق النار، لكن لا يبدو أن أحدا يملك القدرة على وقف نتنياهو، لا في غزة ولا في الضفة الغربية”.

ودعا مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي المنتهية ولايته، مرة أخرى إلى تنويع الجهود الدبلوماسية بعيدا عن الولايات المتحدة التي حاولت دون جدوى التوصل إلى هدنة في غزة تتضمن إطلاق سراح الرهائن.

وقال إنه “لا يمكننا الاعتماد على الولايات المتحدة فقط. الولايات المتحدة حاولت مرات عدة، لكنها لم تنجح”. وأضاف أنه “لا أرى أنها على استعداد لبدء عملية تفاوضية جديدة يمكن أن تؤدي إلى كامب ديفيد أخرى”.

المصدر: مواقع