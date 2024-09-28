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September 28 2024 - 07:00

بالفيديو | المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 4 عمليات ضد أهداف عسكرية اسرائيلية

منذ 1 ساعة 28 September، 2024
المقاومة الاسلامية في العراق
العراق - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

شنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم عدداً من العمليات ضد أهداف عسكرية اسرائيلية في شمال وجنوب فلسطين المحتلة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في سلسلة من البيانات، أنها استهدفت بواسطة الطيران المسيرة، هدفاً حيوياً في جنوب فلسطين المحتلة، وذلك رداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

واوضحت المقاومة أن الهدف في مدينة ايلات “ام الرشراش” المحتلة.

كما أعلنت المقاومة أنها قصفت مرتين، هدفين عسكريين اسرائيليين شمالي فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، أحدهما في مستعمرة “كريات شمونة”.

وأكدت المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

كما أفاد الاعلام الحربي، بأن مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق هاجموا بالطيران المسيّر هدفاً حيوياً اسرائيلياً في الجولان المحتل.

المصدر: الاعلام الحربي

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