تقرير مصور | “قادر 1” يترك تداعياته على الكيان وصواريخ المقاومة تبدل الحياة في صفد

تركت عملية استهداف قاعدة الموساد في غليلوت شمال تل ابيب تداعياتها على منطقة وسط فلسطين المحتلة ، فيما حذر خبراء صهاينة من مغامرة الدخول البري الى لبنان.

يأتي هذا، في وقت بدلت صواريخ المقاومة الحياة في صفد والمستوطنات المحيطة، وتصل اليها رغم كل الدفاع الجوية والموجات التي يفذها العدو على لبنان.

ومن فوق كل الدفاعات الجوية، تعبر صواريخ المقاومة الى الداخل الصهيوني. عشرات الصواريخ ضربت صفد والمستوطنات المحيطة واصابت أهدافها.

المستوطنون عاشوا لحظات الخوف، والهرب من أماكن اعتقدوا أنها آمنة، لكن صواريخ المقاومة وصلت، وأحدثت خوفاً كبيراً وتهديداً جدياً في المستوطنات، وبدلت طبيعة الحياة الى شبه شلل، بات يعم الأحياء.

ويتسع شعاع استهدافات المقاومة في قلب الكيان، وتتسع دائرة النار التي تحيط بالمستوطنين رغم كل الموجات الجوية التي تنفذها طائرات العدو، على كل لبنان.

المصدر: المنار