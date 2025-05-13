الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي الى 52908 شهداء

أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان لها الثلاثاء “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52908 شهداء و119721 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.

وقالت الوزارة “وصل مستشفيات قطاع غزة 46 شهيدا، منهم 31 شهيدا جديدا، و15 شهيدا انتشال، و73 مصابا خلال 24 ساعة الماضية”.

وأفادت الوزارة أن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2780 شهيدا، و7680 مصابا، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة إلى 52908 شهداء و119721 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023″، وأشارت إلى أنه “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

واستأنف جيش العدو فجر 18 مارس/ آذار 2025، حرب الإبادة على غزة، بعد تنصل حكومة الاحتلال من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في الثاني من الشهر نفسه بفرض حصار شامل على القطاع ومنع دخول المساعدات الطبية والغذائية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام