صاروخ يمني يستنفر الكيان الإسرائيلي: اعتراض في أجواء الوسط وصفارات إنذار في تل أبيب والقدس

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة من “غوش دان” (تل أبيب الكبرى) وغرب القدس، إثر تحذيرات من إطلاق صاروخ بعيد المدى من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن، دون أن يحدد موقع سقوطه أو نوعه.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن عملية الاعتراض جرت في أجواء وسط كيان الاحتلال، بعد أن اقترب الصاروخ من تحقيق إصابة مباشرة. وأشارت القناة 12 العبرية إلى أن الاعتراض تم “في مرحلة متقدمة”، ما دفع سلطات الطيران إلى وقف مؤقت لحركة الملاحة في مطار بن غوريون الدولي، قبل أن تُستأنف لاحقًا.

وتحدثت تقارير إسرائيلية عن سقوط شظايا ناجمة عن صواريخ الاعتراض في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، ما أسفر عن حالة من الهلع بين السكان.

من جهته، أعلن الإسعاف الإسرائيلي تقديم الإسعافات الميدانية لعدد من الإسرائيليين الذين أصيبوا بحالات هلع خلال هرولتهم إلى الملاجئ، وأفاد عن وقوع إصابات طفيفة نتيجة التدافع نحو المناطق الآمنة.

المصدر: مواقع