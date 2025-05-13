“لبنان القوي”: تطوّر قانون البلديات أمر ضروري لتفعيل دورها الإنمائي

عقد تكتل “لبنان القوي” النيابي الثلاثاء اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، وناقش جدول أعماله وفي مقدمته اقتراحات القوانين المعجلة المكرّرة التي سيناقشها مجلس النواب ويصوّت عليها.

وأجرى التكتل “تقييما للمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات جبل لبنان، لبنان الشمالي وعكار”، ورأى ان “تطوّر قانون البلديات امر ضروري لتفعيل دورها الانمائي وتأمين استقرار المجالس البلدية”.

وطالب التكتل “الحكومة اللبنانية بأن تحمل الى القمة العربية التي ستعقد في بغداد، ملف اعادة النازحين السوريين الى بلادهم والسعي الى استصدار موقف عربي مؤيّد للعودة السريعة للنازحين الى بلادهم”.

واستغرب التكتل “البندين الواردين على جدول جلسة مجلس الوزراء بخصوص اعطاء الطلاب السوريين النازحين حقوقا تؤدي إلى دمجهم بصورة مبطنة”، معلنا أنه سيوجه “لاحقا سؤالا إلى الحكومة بموضوع النزوح بصورة شاملة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام