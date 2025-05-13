الشيخ الخطيب: لماذا يعامل اللبناني الذي يأتي من العراق أو ايران بهذه المعاملة؟

قال نائب رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب “نأسف أن تُعامل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطريقة غير مناسبة ويحزننا أن تكافأ بمنع نزول طائراتها في مطار بيروت وبالطريقة التي يتعامل بها مع المسافرين الذين يأتون سواء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو من العراق”، وتابع “لا نرضى بهذا التصرف وينبغي أن تتعامل الدولة مع مواطنيها بطريقة كريمة لا بطريقة مهينة”.

وطالب الشيخ الخطيب في حديث له من مطار بيروت الثلاثاء خلال عودته من ايران بعد مشاركته في مؤتمر “المئوية على تأسيس الحوزة العلمية في قم المقدسة”، “الدولة والسلطات المختصة وخصوصاً فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن يتدخل في هذا الموضوع ويخفف عن اللبنانيين هذه الإجراءات غير المحترمة التي يُتعامل بها مع مواطني هذه الدولة”، واضاف “نحن لا نعرف، هل يحسبون اللبنانيين الذين يذهبون للزيارة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو إلى العراق لبنانيين أم غير لبنانيين؟ ولماذا يعامل الذين يأتون من العراق أو من الجمهورية الإسلامية بهذه المعاملة؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام