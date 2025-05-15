الشيخ الخطيب في رسالة الى القمة العربية: لإجبار العدو الاسرائيلي على الانسحاب الكامل من لبنان

وجه نائب رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” الشيخ علي الخطيب الخميس رسالة مفتوحة الى القادة العرب عشية القمة العربية التي ستنعقد في بغداد السبت المقبل.

وقال الشيخ الخطيب “نتوجه إليكم بتحية الاخوة من لبنان الجريح الذي عانى ما عاناه جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم والمستمر على شعب لبنان وارضه”، وتابع “اننا نضع امامكم وقائع الدمار والخراب الذي خلفه هذا العدوان، ولا نظنكم بحاجة الى مزيد من التفاصيل، حيث هدمت بلدات وقرى عن بكرة ابيها، وهي تحتاج الى اعادة اعمار لكي يعود اهلها النازحون اليها ويربو عددهم على المائة الف انسان، فيما تضررت بلدات ومدن اخرى بنسب متفاوتة، وهي تحتاج ايضا الى اعمار لاعادة الحياة اليها”.

ودعا الشيخ الخطيب “بذل اقصى الجهود على كل المستويات لاجبار العدو الاسرائيلي على الانسحاب الكامل من الاراضي اللبنانية”، واضاف “إطلاق حملة عربية دولية لاعادة اعمار ما تهدم خلال العدوان تمهيدا لعودة النازحين الى منازلهم”، وتابع “اننا نعوّل بعد الله تعالى عليكم لمساندة لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، قبل ان تتفاقم الامور وتزداد المعاناة لدى الشعب اللبناني، بما يهدد الاستقرار العام الذي نحرص على تثبيته على كل الاراضي اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام