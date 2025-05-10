الشيخ الخطيب من مشهد: المقاومة في لبنان بخير

رأى نائب رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب ان “هناك نقطتين بارزتين يستغلهما الاعداء في الحرب علينا، وهما المسألة المذهبية بين سنة وشيعة والمسألة القومية بما تحويه من اثنيات وأعراق”، وتابع “أقترح عقد مؤتمر خاص لإيجاد حل لهاتين العقدتين وتفويت الفرص على الأعداء، اذ بدل ان تكونا نقطة ضعف علينا، تصبحان نقطة قوة لنا”.

كلام الشيخ الخطيب جاء السبت من مقام الامام علي الرضا(ع) في مدينة مشهد المقدسة في ايران، أمام جمع كبير من العلماء المشاركين، وزيارة الشيخ لمشهد جاءت ضمن زيارته الى ايران حيث شارك في مؤتمر الذكرى المئوية لتأسيس الحوزة العلمية الذي عقد في مدينة قم يومي الاربعاء والخميس.

وبارك الشيخ الخطيب للمسلمين مناسبة ذكرى ولادة الامام الرضا(ع)، وتمنى “النصر للمجاهدين والمظلومين في كل انحاء العالم على اعدائهم، لا سيما في لبنان وغزة واليمن”، داعيا الى “الوحدة بين سائر اطيافهم في مواجهة اسرائيل والغرب”.

من جهة ثانية، نوه لاشيخ الخطيب “بدور الحوزة العلمية وما قدمته للمسلمين من خدمات فكرية وروحية وانسانية وغيرها”، وذكر “بدور الامام المغيب السيد موسى الصدر في اطلاق الحركة الجهادية ضد اسرائيل وبدور الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا المجال حيث وقفت ضد الظلم والظالمين في جميع انحاء العالم، وكان التحرير في جنوب لبنان عام 2000، واحدا من ثمرات مساهماتها”.

وطمأن الشيخ الخطيب ان “المقاومة في لبنان بخير والطائفة الشيعية ليست مهزومة كما يحاول البعض ان يصور، على الرغم من الخسائر الفادحة التي منيت بها واستشهاد قائد المقاومة السيد حسن نصر الله ورفاقه المجاهدين”.

وفي سياق منفصل، أمل الشيخ الخطيب ان “تصل المفاوضات الايرانية الاميركية الى تفاهمات تجنب المنطقة المزيد من القتل والدم والدمار، على الرغم من محاولات العدو الصهيوني تخريب هذه المفاوضات”.

كما رحب الشيخ الخطيب “بزيارة وزير الخارجية الايرانية الى المملكة العربية السعودية وقطر، آملا “تعزيز العلاقات العربية الايرانية، وهو ما نادينا وننادي به، من اجل مواجهة المخططات العدوانية للمنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام