سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت

نفذت طائرات العدو الإسرائيلي سلسلة من الغارات استهدف مناطق سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، في إطار عدوانها المستمر على لبنان منذ الاثنين الماضي.

واستهدفت الغارات مبانٍ سكنية في مناطق الكفاءات والليلكي والحدث والشويفات. كما قصفت قوات الاحتلال مناطق سكنية في منطقة برج البراجنة. وأكدت العلاقات الإعلامية في حزب الله، أن لا صحة لإدعاءات العدو الصهيوني الكاذبة عن وجود اسلحة او مخازن اسلحة في المباني المدنية التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية.

آخر تطورات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على #الضاحية_الجنوبية لبيروت مع مراسلنا حسن حمزة pic.twitter.com/wDj4UveroN — قناة المنار (@TVManar1) September 28, 2024

وكان لافتاً خلال تنفيذ الاحتلال اعتداءاته على الضاحية الجنوبية لبيروت، حركة الطائرات المدنية في مطار بيروت الدولي. حيث رصدت عدسة وسائل الاعلام طائرات خلال اقلاعها وهبوطها في المطار، وكانت تدخل أجواء الضاحية الجنوبية، بالتزامن مع غارات العدو.

ويعكس هذا السلوك الإسرائيلي، حجم استهانته بالقوانين الدولية، التي تضمن سلامة الملاحة الجوية، ودون مراعاة لمرور الطائرات المدنية في المكان.

وبالتزامن، شنت الطائرات الاسرائيلي غارات على مناطق طاريا والنبي شيت وجنتا، والسفري وبوداي وسرعين بالبقاع شرقي لبنان. كما شنت الطائرات الاسرائيلية سلسلة من الغارات استهدفت مناطق متفرقة من منطقة صور.

وتأتي هذه الغارات، بعد سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال عصر الجمعة، استهدفت منطقة حارة حريك، حيث أدت إلى استشهاد 6 مواطنين، وإصابة 91 بجروح، من بينهم 14 احتاجوا دخول المستشفى.

ومساء الجمعة أيضاً، استشهد 4 أشخاص وأصيب 17 بجروح، اثر غارة اسرائيلية استهدفت منطقة بعدران في منطقة الشوف.

المصدر: المنار