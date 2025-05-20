استمرار إعلان لوائح “التنمية والوفاء” في منطقة جبل عامل الثانية… وتحضيرات لوجستية في النبطية

على بُعد أربعة أيام من موعد الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب، يتواصل إعلان لوائح “التنمية والوفاء” في منطقة جبل عامل الثانية، في موازاة استكمال التحضيرات الإدارية واللوجستية لخوض هذا الاستحقاق.

ففي بلدة سجد، أُطلقت اللائحة المدعومة من حزب الله وحركة أمل، بحضور النائبين علي فياض وإبراهيم الموسوي، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية.

أما في بلدة الكفور، التي تشهد منافسة انتخابية بين لائحتين، فقد أُطلقت “لائحة التنمية والوفاء” برنامجها الانتخابي، في لقاء شعبي شارك فيه حشد من الفعاليات والشخصيات المحلية والأهالي.

وفي موازاة ذلك، تستمر المساعي التوافقية بين العائلات في عدد من قرى محافظة النبطية، ما يُرجَّح أن يؤدي إلى ازدياد عدد البلديات التي تُحسم نتائجها بالتزكية.

وفي قضاء النبطية، يُسجَّل ترشّح 40 بلدية، إلى جانب نحو 130 مختارًا يتنافسون في هذا الاستحقاق. وقد فازت بعض البلديات بالتزكية، من بينها: حمين الفوقا، سيناي، قعقعية الجسر، حاروف، كفرصير، حبوش، زبدين، وجباع – عين بوسوار. وتسعى القوى السياسية والعائلات في المنطقة إلى توسيع رقعة البلديات الفائزة بالتزكية في الأيام القليلة المتبقية.

في المقابل، تشهد مناطق عدة منافسات انتخابية محتدمة، أبرزها في مدينة النبطية، حيث تتواجه لائحتان رئيسيتان، وفي بلدة كفررمان التي تُسجَّل فيها حتى الآن ثلاث لوائح، بينها لوائح يترأسها مرشحون مستقلون.

كما سُجّلت معارك انتخابية في بلدات مثل دير الزهراني وشوكين، حيث تقدّم عدد من المرشحين المستقلين لخوض الانتخابات، ما يعكس مشهدًا انتخابيًا متنوعًا وحيًا في القضاء، يجمع بين التوافقات السياسية والمنافسات المحلية.

المصدر: موقع المنار