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December 23 2020 - 07:04

مختبر بايونتيك: قادرون على توفير لقاح جديد في حال تحوّل الفيروس

منذ 22 mins 23 December، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلن أحد مدراء مختبر بيونتيك الألماني أوغور شاهين أن المختبر الذي طوّر مع شركة فايزر الأميركية أول لقاح ضد كوفيد-19 تم ترخيصه في العالم، قادر على توفير لقاح جديد “خلال ستة أسابيع” في حال تحوّل الفيروس كما حصل في بريطانيا.
اضاف شاهين “نحن قادرون تقنياً على إنتاج لقاح جديد خلال ستة أسابيع”. واوضح في مؤتمر صحافي في ماينز في غرب ألمانيا غداة إعطاء السلطات الأوروبية الضوء الأخضر لتوزيع اللقاح في الاتحاد الأوروبي، “في المبدأ جمال تقنية الحمض الريبي النووي المرسال يكمن في أنه بامكاننا البدء مباشرة بتصميم لقاح يحاكي تماماً التحوّل الجديد” للفيروس.

المصدر: Arabic Euronews

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