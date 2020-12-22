وزير النفط الايراني يؤكد مواصلة التعاون مع الشركات الروسية في قطاع النفط والغاز

أكد وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنكنة مواصلة التعاون مع الشركات الروسية ومنها المصنّعة للمعدات في قطاع النفط والغاز. وفي تصريح لـ “ارنا” قبيل مغادرته العاصمة الروسية موسكو عائداً الى طهران في ختام مباحثاته المكثفة التي اجراها مع عدد من المسؤولين الروس حول التعاون الثنائي، أشار زنكنة الى محادثاته مع مساعد رئيس الوزراء الروسي الكساندر نوفاك ووزير الطاقة نيكولاي شولغينوف، قائلاً إن “سوق النفط العالمية كانت احد المواضيع التي تباحثنا حولها”.

واضاف “لقد تبادلنا وجهات النظر في محادثات موسكو حول تثبيت سوق النفط العالمية”. وتابع وزير النفط الايراني ل”قد كان لروسيا خلال الاعوام الاخيرة دور حاسم في استقرار سوق النفط العالمية، ونظرا للتعاون الجاد في منظمة “اوبك” فقد تباحثنا في اطار “اوبك +” وكانت وجهات نظرنا متقاربة في هذا المجال”.

واوضح أن اجتماع “اوبك +” سيعقد يوم 4 كانون الثاني /يناير القادم، مضيفاً أنه “سيتم في شهر شباط/فبراير عقد اجتماع في هذا الاطار ايضاً”. واضاف أن “البلدين اكدا أن هذا الأمر مهم للحفاظ على سوق النفط العالمية والاحتمالات الواردة على هذا الصعيد في المستقبل”. وقال وزير النفط الايراني إن “القسم الاخر (من محادثاتنا مع الجانب الروسي) كان حول العلاقات الثنائية، اذ ان لنا تعاونا جيدا مع الشركات الروسية وتقرر مواصلة هذا التعاون معها في قطاع النفط والغاز والشركات المصنعة للمعدات في هذا المجال”.

واضاف أن “الشركات الروسية المصنعة لمعدات النفط والغاز ان ارادت مزاولة نشاطها في ايران فإنه علينا توظيف الاستثمارات في ضوء قانون الاستفادة من الحد الاقصى من القدرات الداخلية، اي انه عليها التشارك مع الشركات الايرانية وان تتباحث معها للوصول الى النتيجة اللازمة”.

وقال إنه “بإمكان الشركات الايرانية ذات الكفاءة المنافسة في هذا الاطار وسيزداد وصولنا الى المعدات (في قطاع النفط والغاز)”. واشار زنكنة الى “التعاون في اطار منتدى الغاز العالمي”، مضيفاً أنه “يتم عقد اجتماع في اطار منتدى الغاز كل عام عادة وكان اجتماع العام الجاري قد عقد سابقا”. وأوضح أنه “في اطار “اوبك +” يتم تبادل المعلومات التقنية ولكن لا تاثير له على سعر سوق الغاز العالمية، إذ أن سوق الغاز يختلف عن سوق النفط”.

المصدر: ارنا