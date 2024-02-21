‫وزير النفط الايراني: تفجير أنابيب الغاز الأسبوع الماضي  ‫كان مؤامرة صهيونية وتم احباطها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2024 - 10:06

‫وزير النفط الايراني: تفجير أنابيب الغاز الأسبوع الماضي  ‫كان مؤامرة صهيونية وتم احباطها

منذ 54 mins 21 February، 2024
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