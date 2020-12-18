الصحة الفلسطينية: تسجيل 14 حالة وفاة و2170 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة انه تم تسجيل 14 حالة وفاة و2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين.

وقالت الوزارة “تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية الخليل 1، بيت لحم 2، جنين 2، رام الله والبيرة 2، سلفيت 1، طولكرم 1، قلقيلية 2، نابلس 3″، وتابعت “إضافة إلى 5 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالتي وفاة في مدينة القدس”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (155)، جنين (148)، نابلس (164)، طولكرم (75)، رام الله والبيرة (116)، سلفيت (38)، قلقيلية (29)، طوباس (29)، بيت لحم (89)، ضواحي القدس (6)، أريحا والأغوار (11)، قطاع غزة (997)، مدينة القدس (313)”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (219)، جنين (163)، نابلس (222)، طولكرم (90)، سلفيت (37)، طوباس (39)، رام الله والبيرة (185)، قلقيلية (48)”، قطاع غزة (574)، مدينة القدس (214)”.

المصدر: فلسطين اليوم