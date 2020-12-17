الصحة الفلسطينية: تسجيل 30 حالة وفاة و2148 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس انه تم تسجيل 30 حالة وفاة و2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة.

وأوضحت الوزارة أنه “سجلت 18 حالة وفاة في الضفة الغربية الخليل 1، رام الله والبيرة 5، جنين 3، سلفيت 1، قلقيلية 1، طولكرم 1، نابلس 1، ضواحي القدس 1، طوباس 2، بيت لحم 2″، بينما سجلت في قطاع غزة 12”.

ولفتت الوزارة الى ان “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (153)، جنين (179)، نابلس (194)، طولكرم (76)، رام الله والبيرة (208)، سلفيت (45)، قلقيلية (57)، طوباس (22)، بيت لحم (100)، ضواحي القدس (89)، أريحا والأغوار (10)، قطاع غزة (10159)”.

المصدر: فلسطين اليوم