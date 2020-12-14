مقتل شخص وفقدان 5 آخرين جراء اصطدام سفينتين شرقي الصين

لقي أحد أفراد طاقم سفينة شحن مصرعه وما زال خمسة آخرون في عداد المفقودين بعد اصطدام سفينتي شحن بالقرب من مصب نهر اليانغتسي، وفقًا لما ذكرت السلطات البحرية في بلدية شانغهاي شرقي الصين.

ووفق “شينخوا” وقع الحادث الساعة 11:35 مساء أمس الأحد، عندما اصطدمت سفينة شحن بأخرى، مما تسبب في غرق الأخيرة، وكان على متن السفينة الغارقة 16 من أفراد الطاقم في وقت وقوع الحادث، جميعهم صينيون.

وبعث مكتب انقاذ بحر الصين الشرقي سفينتي إنقاذ الى موقع الحادث، حيث تم إنقاذ 10 من أفراد الطاقم وانتشال جثة واحدة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن أفراد الطاقم المفقودين.

المصدر: شينخوا