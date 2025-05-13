وزير الخارجية الصيني: لتوحيد الصفوف بمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي في حديث له الثلاثاء إلى “توحيد الصفوف بين بكين ودول أميركا اللاتينية في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية”، بحسب ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وأشار الوزير الصيني الى “قوة كبرى مهووسة بفكرة أن الحق للقوة”، وقال إن “القوة التي يتحدث عنها تستخدم الرسوم الجمركية كسلاح للتنمر على البلدان الأخرى”.

ودعا الوزير الصيني “المشاركين في منتدى الصين-سيلاك (مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) إلى توحيد الصفوف للمحافظة على حقوقنا ومصالحنا المشروعة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية