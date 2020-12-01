نشاط لجان التكافل الاجتماعي في صيدا وبلدات منطقتها: 18511 مستفيدا في تشرين الثاني

أعلنت منطقة صيدا في حزب الله في بيان “تقديم الفرع الاجتماعي تقريره لشهر تشرين الثاني عرض فيه لواقع التقديمات الإجتماعية من خلال نشاط لجان التكافل الاجتماعي في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها، والتي تعمل على تأمين المستلزمات المعيشية والحياتية اليومية وتوزيعها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين”.

وأشار التقرير إلى “أن حصاد عمل اللجان بلغ 884 مليون ليرة لبنانية شملت أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات وعدد من أحياء المدينة، كما توزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، قناريت، اركي، عزة، رومين، حومين التحتا، زيتا، زغدرايا، وبنعفول ،فيما تركز عمل المطبخ الأسبوعي في الغازية وتعمير عين الحلوة”.

ولفت إلى “أن التقديمات شملت منذ بداية الشهر وحتى نهايته، حصص تموينية عدد 779 حصة، حصص غذائية من خضار ولحوم ودجاج وخبز عدد 10823 حصة. وحليب الأطفال عدد 114 مستفيدا. كما تضمنت التقديمات المالية النقدية ل 1012 مستفيد والألبسة لـ 250 مستفيدا وتقديم أدوية وخدمات صحية واستشفاء ل 571 مستفيدا، استفادة 3 من ترميم منزل، و دعم 606 مستفيدا من الطلاب، إضافة إلى 23 مستفيدا من حصص قوارير الغاز، و5 مستفيدين من أثاث منزل، 37 حصة تنظيف وتعقيم، 4813 وجبة ساخنة، توزيع حبوب وبذور زراعية لـ 46 مستفيدا، ليصبح مجموع المستفيدين خلال شهر تشرين الثاني 18511 مستفيدا”.

بدوره شكر الفرع الإجتماعي في منطقة صيدا أصحاب الأيادي البيضاء على دعمهم الكبير لعمل لجان التكافل الاجتماعي في صيدا وبلدات الجوار، داعيا الى “الإستمرار في المساهمة بدعم تلك اللجان خلال الأشهر القادمة للوقوف إلى جانب أهلنا في ظل الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي الضاغط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام