حزب الله: السيد الصادق المهدي كان ضد قوى الإستكبار والهيمنة ومدافعاً عن القضية الفلسطينية ونهج المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2020 - 19:32

حزب الله: السيد الصادق المهدي كان ضد قوى الإستكبار والهيمنة ومدافعاً عن القضية الفلسطينية ونهج المقاومة

منذ 1 ساعة 26 November، 2020
بيان حزب الله
لبنان

تقدم حزب الله من أُسرة الراحل الكبير السيد الصادق المهدي وحزب الأمة  وطائفة الأنصار الأعزاء وأبناء الشعب السوداني الشقيق بأحر التعازي، وقال في بيان له مساء اليوم:”نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم عائلته وأنصاره ومحبيه الصبر والسلوان”.

وتابع البيان “لقد عُرف الراحل الكبير  بحرصه البالغ على وحدة الشعب السوداني  والحفاظ على هويته الوطنية والإسلامية”.
وختم”كان علماً من أعلام الفكر والجهاد ضد قوى الإستكبار والهيمنة ومدافعاً عن القضية الفلسطينية ونهج المقاومة، رافضاً كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني خاصة ما حصل مؤخراً بين السلطات الحاكمة في السودان وكيان العدو”.

المصدر: موقع المنار

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