وفد من قيادة حزب الله ممثلاً للأمين العام لحزب الله يعزي بالراحل وزير الخارجية السوري وليد المعلم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2020 - 23:34

وفد من قيادة حزب الله ممثلاً للأمين العام لحزب الله يعزي بالراحل وزير الخارجية السوري وليد المعلم

منذ 11 mins 18 November، 2020
سورية - عربي وإقليمي

أوفد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله وفداً من قيادة حزب الله يترأسه الحاج حسين الخليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله،والدكتور حسن حمود معاون المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله،والدكتور حسين الحاج حسن رئيس تكتل بعلبك الهرمل النيابي.
حيث قدم الوفد التعزية بوزير الخارجية السوري  الراحل وليد المعلم إلى عائلة الفقيد والدكتور فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري .
ونقل الحاج حسين الخليل رسالة تعزية بإسم الأمين العام لحزب الله منوهاً بمناقب الفقيد ومواقفه الإسطورية واصفاً الفقيد بأنه كان وزيراً لخارجية سورية وللمقاومة والمقاومين .

المصدر: موقع المنار

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