منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله نظمت لقاء اقتصاديا في صور

نظم قسم النقابات والعمال في منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله “اللقاء الاقتصادي الأول في مدينة صور” بعنوان: “تحفيز الاقتصاد في الجنوب رؤى وتحديات وفرص”، وذلك في أجواء “عيد المقاومة والتحرير”، شارك فيه رؤساء النقابات والتجمعات الانتاجية في الجنوب، وممثل عن نقابات حركة أمل في اقليم جبل عامل وممثلون عن نقابات الاحزاب والقوى السياسية في الجنوب.

وألقيت بالمناسبة، العديد من الكلمات التي أكدت على “أهمية تجسيد إرادة النهوض الاقتصادي وإصرار الجنوبيين على جعل الجنوب ساحة صمود ومقاومة وإنتاج وتنمية وازدهار وتطور نحو غدٍ أفضل”، وتابعت ان “هذا اللقاء وغيره في ظل عدوان اسرائيلي غاشم وفي ظل إهمال للجنوب وأزمات اقتصادية ومعيشية نقة، يؤكد أن الجنوب يريد شراكة حقيقية في رسم مستقبل اقتصادي متوازن، أساسه القطاعات الإنتاجية: الزراعة التي تطعم، التجارة التي تحرك السوق، الصناعة التي تخلق فرص عمل، والسياحة التي تنقل وجه الجنوب إلى العالم”.

ودعت الكلمات “لدعم المزارع لا إهماله وحماية الصناعي لا إفلاسه وتسهيل حركة التاجر لا خنقه وتطوير المواقع السياحية لا تركها للصدفة والوقوف الى جانب المتضررين من العدوان الاسرائيلي في الجنوب وكل لبنان ورفع الأعباء المالية والضريبية عن كاهل القوى الاقتصادية المتضررة من العدوان الاسرائيلي ليعودوا اقوى مما كانوا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام