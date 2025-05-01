علي أكبر أحمديان: لا مكان للأسلحة النووية في العقيدة الدفاعية الإيرانية

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، أن الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية، مشددًا على أن الدليل على ذلك ورد في التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بالمراقبة.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها أحمديان في الاجتماع الأمني لمجموعة “البريكس”، المنعقد في البرازيل، حيث شدد على أن إيران لن تتراجع عن حقوقها البديهية، بما في ذلك حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وفي سياق آخر، أشار المسؤول الأمني الإيراني إلى أن القضية الفلسطينية تتعرض لإعادة صياغة خطيرة للخطاب السياسي تحت عناوين مثل “السلام من موقع القوة” و”الدبلوماسية القسرية”، موضحًا أن السلام الحقيقي ينبع من العدالة والاعتراف بالحقوق المشروعة.

وأضاف أحمديان أن التهديدات الصادرة عن بعض الدول تجاه مجموعة “البريكس” وأعضائها تعكس قلقًا عميقًا من الإمكانات الكامنة والهائلة التي تمتلكها هذه المجموعة لتشكيل كتلة اقتصادية، سياسية، وثقافية قوية.

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية تقترح إطلاق عملة رقمية خاصة بمجموعة “البريكس”، إلى جانب إنشاء نظام مراسلة مصرفي آمن ومخصص للتجارة بين الدول الأعضاء، ليكون رمزًا للاستقلال الاقتصادي لهذا التكتل.

كما اقترح تشكيل لجنة لتأمين سلسلة التوريد، مع التركيز على ضمان وسائل النقل، وإنشاء ممر تجاري مقاوم للعقوبات، إلى جانب تدشين صندوق دعم لمواجهة العقوبات الخارجية.

المصدر: وكالة ارنا