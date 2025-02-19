لافروف: ترامب أول “قائد” غربي يعترف أن أحد الأسباب العميقة للوضع الأوكراني كان موقف الإدارة الأميركية

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لإلقائه اللوم في النزاع الأوكراني على التحركات الرامية إلى ضم كييف إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال لافروف في كلمة له امام مجلس الدوما الروسي الاربعاء إنه “أول قائد غربي حتى الآن وفي رأيي القائد الغربي الوحيد الذي قال في العلن وبصوت عالٍ أن أحد الأسباب العميقة للوضع الأوكراني كان موقف الإدارة الأميركية السابقة وإصرارها على جر أوكرانيا إلى الناتو”.

من جهة ثانية، أعلن لافروف أنه “من المقرر إجراء مزيد من الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وسوريا الأسبوع المقبل”، وتابع “لقد خططنا لإجراء اتصالات أخرى رفيعة المستوى مع زملائنا السوريين في الأسبوع المقبل”، واضاف ان “السلطات السورية الجديدة تؤكد علنا ضرورة احترام الطبيعة الاستراتيجية التاريخية لعلاقاتنا”.

وكان ترامب قد اكد في وقت سابق ان “روسيا قادرة بسرعة كبيرة على تدمير 100% من المدن الأوكرانية بما في ذلك كييف، لكنها لا تريد أن تفعل ذلك”.

المصدر: روسيا اليوم